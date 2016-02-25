芝加哥期市：CBOT大豆触及六周低位，因南美收割推进及美国出口疲弱

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透芝加哥2月25日 - 美国大豆期货周四下挫，交易员称，因南美收割推进，及美国出口销售步伐放缓。
巴西市场分析公司Agroconsult上调了该国2015/16大豆作物产量预估，因在实地考察后发现，不利天气给作物造成的损害没有预想地严重。巴西2015/16作物年大豆作物产量应该达到1.016亿吨，1月时预计为9,920万吨。
美国农业部称，上周出口销售美国大豆32.83万吨，接近分析师预估低端，是9月1日开始的本市场季最小出口量之一。
交易员在近月3月合约 下周一第一个交割通知日前卖出该合约，展期至5月合约 等远月合约。
另外，美国农业部在其年度前景展望论坛上预估称，美国大豆播种面积较去年小幅减少20万英亩，至8,250万英亩，低于8,330万英亩的分析师预估均值。
豆粕和豆油期货均走低，因需求有限。
CBOT-3月大豆合约 收跌8-1/2美分，报每蒲式耳8.59美元。
3月豆粕合约 收低2.9美元，报每短吨260美元。3月豆油合约 跌0.27美分，报30.65美分。
今日CBOT大豆预估成交量为283,479口，豆粕为101,821口，豆油为108,970口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f