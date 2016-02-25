芝加哥期市：CBOT大豆触及六周低位，因南美收割推进及美国出口疲弱

路透芝加哥2月25日 - 美国大豆期货周四下挫，交易员称，因南美收割推进，及美国出口销售步伐放缓。

巴西市场分析公司Agroconsult上调了该国2015/16大豆作物产量预估，因在实地考察后发现，不利天气给作物造成的损害没有预想地严重。巴西2015/16作物年大豆作物产量应该达到1.016亿吨，1月时预计为9,920万吨。

美国农业部称，上周出口销售美国大豆32.83万吨，接近分析师预估低端，是9月1日开始的本市场季最小出口量之一。

交易员在近月3月合约 下周一第一个交割通知日前卖出该合约，展期至5月合约 等远月合约。

另外，美国农业部在其年度前景展望论坛上预估称，美国大豆播种面积较去年小幅减少20万英亩，至8,250万英亩，低于8,330万英亩的分析师预估均值。

豆粕和豆油期货均走低，因需求有限。

CBOT-3月大豆合约 收跌8-1/2美分，报每蒲式耳8.59美元。

3月豆粕合约 收低2.9美元，报每短吨260美元。3月豆油合约 跌0.27美分，报30.65美分。

今日CBOT大豆预估成交量为283,479口，豆粕为101,821口，豆油为108,970口。(完)

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