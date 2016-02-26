芝加哥期市：CBOT大豆跌至七周低位，因技术性卖盘

路透芝加哥2月26日 - 美国大豆周五跌至七周低位，交易员称，受累于与国内现货市场相关的技术性卖盘，及南美大豆获得丰收。

投资者继续将芝加哥期货交易所近月3月大豆合约 展期至远月合约，3月/5月大豆合约价差1SH6-K6跌至合约低位。

本周，大豆合约 下跌约2.6%，为自去年12月以来最大周度跌幅，也是三周来首次周线下跌。

豆粕期货<0#SM:>跌至合约低位，豆油期货<0#BO:>上涨约1%，因豆粕和豆油套利交易，以及美国豆粕在全球出口市场缺乏竞争力。

美国农业部在其年度前景展望论坛上预估称，今年美国大豆产量将从39.30亿蒲式耳跌至38.10亿蒲式耳，单产从每英亩48蒲式耳下跌至46.7蒲式耳，结转库存预计减少1,000万蒲式耳，至4.4亿蒲式耳。

CBOT-3月大豆合约 收跌4美分，报每蒲式耳8.55美元。

3月豆粕合约 收低2.8美元，报每短吨257.2美元。3月豆油合约 涨0.38美分，报31.03美分。

今日CBOT大豆预估成交量为239,540口，豆粕为103,717口，豆油为125,838口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>