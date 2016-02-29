芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌， 因3月合约大量交割和巴西丰收

路透芝加哥2月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跌至去年11月底以来最低位，受压于到期的3月合约 大量交割，以及巴西作物获得大丰收。

CBOT－5月大豆合约 在20日波林格区间的低端寻获支撑。

CBOT报告称，有227口3月合约进行了交割，高于预估的0-100口区间。

豆粕期货走强，因逢低买盘和空头回补，上周五豆粕期货跌至六年最低位。

豆油期货下跌，因技术性卖盘出现，此前5月合约 未能突破20日移动均位线。

本月，近月大豆合约 下跌3.2%，为去年8月以来最大月度跌幅。豆粕合约 下跌4.6%，豆油合约 下跌0.8%。

CBOT-5月大豆合约 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳8.61美元。

3月豆粕合约 收高2.1美元，报每短吨259.3美元。3月豆油合约 跌0.39美分，报30.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为152,746口，豆粕为63,729口，豆油为81,641口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)