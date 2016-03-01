芝加哥期市：CBOT大豆连跌第六日，因南美收割继续推进和美元走强

加拿大股市：受Cameco暴跌拖累收低，能源股因油价下滑而承压
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第六日下跌，因南美收割继续推进，美元走强进一步削弱了本已疲弱的美国大豆出口需求。
CBOT近月合约 跌至2015年11月23日以来最低位，六日连跌的累积跌幅达3.4%，为2014年6月以来的最长跌势。
指标CBOT－5月大豆期货 在20日波林格区间的低端再次寻获支撑，自2月9日以来还未跌破该水准。
豆粕和豆油期货也下跌，交易员注意到两种商品的现货市场需求均较低。
CBOT-5月豆油合约 跌穿40日、50日和200日移动均线切入位，低吸买家在合约跌破100日移动均线切入位后进场。
CBOT-5月大豆合约 收跌3美分，报每蒲式耳8.58美元。
3月豆粕合约 收低1.2美元，报每短吨258.1美元。3月豆油合约 跌0.32美分，报30.32美分。
今日CBOT大豆预估成交量为173,598口，豆粕为64,292口，豆油为95,195口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。
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* 美元上涨，此前触及12月8日来最低水准 * 叶伦的讲话，被视为对美元利多 * 英镑下跌，上日创下至少1998年来最大单日升幅 * 美国通胀数据显示美联储仍在2017年升息路径上 路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲 话暗示，联储准备未来一年快速加息。 叶伦在事先准备的讲稿中表示，等太久才开始向中性利率靠拢，“可能会有未来出现不 愿意看到的意外的风险。 美元周三本已走高，从周二动荡走势中反弹，在叶伦讲话后，美元全面上涨，兑欧元<E UR=>上升0.2%，兑英镑 大涨1.2%，兑日圆 急升1.5%。 英镑兑美元 在周二录得至少1998年来表现最好的一日。 美元指数 报101.260，上升0.95%，在周二降至12月8日来最低水准。 “叶伦的讲话与美联储今年加快收紧货币政策的立场是一致的，这样的背景利多美元， ”Western Union Business Solutions高级市场分析师 Joe M