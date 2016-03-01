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市场报道 | 2016年 3月 2日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆连跌第六日，因南美收割继续推进和美元走强

路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第六日下跌，因南美收割继续推进，美元走强进一步削弱了本已疲弱的美国大豆出口需求。

CBOT近月合约 跌至2015年11月23日以来最低位，六日连跌的累积跌幅达3.4%，为2014年6月以来的最长跌势。

指标CBOT－5月大豆期货 在20日波林格区间的低端再次寻获支撑，自2月9日以来还未跌破该水准。

豆粕和豆油期货也下跌，交易员注意到两种商品的现货市场需求均较低。

CBOT-5月豆油合约 跌穿40日、50日和200日移动均线切入位，低吸买家在合约跌破100日移动均线切入位后进场。

CBOT-5月大豆合约 收跌3美分，报每蒲式耳8.58美元。

3月豆粕合约 收低1.2美元，报每短吨258.1美元。3月豆油合约 跌0.32美分，报30.32美分。

今日CBOT大豆预估成交量为173,598口，豆粕为64,292口，豆油为95,195口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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