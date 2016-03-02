芝加哥期市：大豆期货结束六日连跌上涨，受助于低吸买盘

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透芝加哥3月2日 - 美国大豆期货周三上扬，受助于六日连跌，触及11月底以来最低后出现一波低吸买盘。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)-5月大豆期货 在20日波林格区间低端寻获技术支撑。
但大豆期价未能升穿周二触及的高位，对市场而言此为利空信号。
豆粕上扬，因压榨活动放缓导致供应收紧。豆粕上涨扶助支撑大豆期货。
交易商称，全球大豆库存庞大继续给市场带来利空基调，并可能限制未来的升幅。
豆油期货收跌，在5月合约 失守200日移动均线之上的支撑位后，市场回吐早盘涨幅。豆油期货在100日移动均线获得支撑。
5月大豆期货合约 收升3-1/2美分，报每蒲式耳8.61-1/2美元。
5月豆粕合约 收高3.0美元，报每短吨264.5美元。5月豆油合约 跌0.17美分，报30.37美分。
今日CBOT大豆预估成交量为192,917口，豆粕为60,728口，豆油为98,519口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选