芝加哥期市：CBOT大豆期货反弹， 因空头回补和巴西雷亚尔走强

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
路透芝加哥3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨1.7%，为11周以来最大单日涨幅，因市场跌至去年11月底以来最低后出现一些周末前的空头回补。
巴西货币上涨给处于困境的此间市场提供进一步支持。巴西雷亚尔上涨令对世界最大出口商巴西大豆的海外需求减弱。
巴西的降雨可能延误新收割作物的运转，这增添了利多基调。
指标CBOT-5合约 收于接近盘中高位，分别升穿10日、20日、30日、40日和50日移动均线切入位。
豆粕和豆油期货也上涨。
CBOT-5月豆粕 突破50日移动均线切入位，为2015年10月27日以来首次。
本周，CBOT-5月大豆合约 上涨1.7%，5月豆粕合约 上涨3.8%，为八个月来交投最活跃合约的最大单周涨幅。5月豆油合约 下跌0.8%，为连续第三周下跌。
5月大豆期货合约 收升14-3/4美分，报每蒲式耳8.78-1/2美元。
5月豆粕合约 收高6美元，报每短吨270.9美元。5月豆油合约 涨0.35美分，报30.96美分。
今日CBOT大豆预估成交量为302,931口，豆粕为105,826口，豆油为95,122口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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