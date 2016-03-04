芝加哥期市：CBOT大豆期货反弹， 因空头回补和巴西雷亚尔走强

路透芝加哥3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨1.7%，为11周以来最大单日涨幅，因市场跌至去年11月底以来最低后出现一些周末前的空头回补。

巴西货币上涨给处于困境的此间市场提供进一步支持。巴西雷亚尔上涨令对世界最大出口商巴西大豆的海外需求减弱。

巴西的降雨可能延误新收割作物的运转，这增添了利多基调。

指标CBOT-5合约 收于接近盘中高位，分别升穿10日、20日、30日、40日和50日移动均线切入位。

豆粕和豆油期货也上涨。

CBOT-5月豆粕 突破50日移动均线切入位，为2015年10月27日以来首次。

本周，CBOT-5月大豆合约 上涨1.7%，5月豆粕合约 上涨3.8%，为八个月来交投最活跃合约的最大单周涨幅。5月豆油合约 下跌0.8%，为连续第三周下跌。

5月大豆期货合约 收升14-3/4美分，报每蒲式耳8.78-1/2美元。

5月豆粕合约 收高6美元，报每短吨270.9美元。5月豆油合约 涨0.35美分，报30.96美分。

今日CBOT大豆预估成交量为302,931口，豆粕为105,826口，豆油为95,122口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)