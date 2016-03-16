芝加哥期市：CBOT大豆收盘走高，因美元转跌

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透芝加哥3月16日 - 美国大豆期货周三收盘走坚，尽管存在利空的供应不利因素，此前美元转跌。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明称，经济增长步伐温和，就业增长强劲，允许其今年进一步收紧货币政策，此后美元下跌，提振美国大豆出口前景。
指标5月大豆期货 在10日移动均线切入位寻获技术支撑，自3月3日以来收盘均在该价位之上。
但涨幅受限，因巴西大豆收割继续推进，预计将获得丰收。
豆油期货也上涨，因原油价格反弹。
豆粕期货连续第三日下跌，因供应充足，此前2月碾压速度快于预期。
5月大豆期货合约 收高2-1/2美分，报每蒲式耳8.94-1/2美元。
5月豆粕合约 收跌0.5美元，报每短吨267.7美元。5月豆油合约 收高0.20美分，报32.69美分。
今日CBOT大豆预估成交量为128,380口，豆粕为58,847口，豆油为63,974口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选