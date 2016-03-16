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市场报道 | 2016年 3月 17日 星期四 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收盘走高，因美元转跌

路透芝加哥3月16日 - 美国大豆期货周三收盘走坚，尽管存在利空的供应不利因素，此前美元转跌。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明称，经济增长步伐温和，就业增长强劲，允许其今年进一步收紧货币政策，此后美元下跌，提振美国大豆出口前景。

指标5月大豆期货 在10日移动均线切入位寻获技术支撑，自3月3日以来收盘均在该价位之上。

但涨幅受限，因巴西大豆收割继续推进，预计将获得丰收。

豆油期货也上涨，因原油价格反弹。

豆粕期货连续第三日下跌，因供应充足，此前2月碾压速度快于预期。

5月大豆期货合约 收高2-1/2美分，报每蒲式耳8.94-1/2美元。

5月豆粕合约 收跌0.5美元，报每短吨267.7美元。5月豆油合约 收高0.20美分，报32.69美分。

今日CBOT大豆预估成交量为128,380口，豆粕为58,847口，豆油为63,974口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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