芝加哥期市：CBOT大豆上涨，但收于盘中高位之下

《国际主要央行公开市场操作一览》--1月19日
路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易员称，受助于美元走软，因投资者认为美元下跌可以刺激出口需求。
美元下跌也提振油价反弹，给大豆市场提供了支持。
豆油从油价上涨中受益最大，上涨2.2%，至2015年7月2日以来最高。
豆粕期货走低，因豆油价格反弹促使一些投资者出脱豆粕多头/豆油空头价差交易。
现货市场的一些卖盘也将大豆从高位拉回。
5月大豆期货合约 收高3-1/4美分，报每蒲式耳8.97-3/4美元。
5月豆粕合约 收跌0.7美元，报每短吨267美元。5月豆油合约 收高0.72美分，报33.41美分。
今日CBOT大豆预估成交量为227,396口，豆粕为85,399口，豆油为105,913口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.48 114.64 +0.14 +2.26 117.07 坡元 1.4273 1.4295 +0.15 +1.52 1.4490 台币 31.598 31.586 -0.04 +2.16 32.279 韩元 1175.60 1166.70 -0.76 +2.73 1207.70 泰铢 35.38 35.30 -0.23 +1.19 35.80 菲律宾披索 49.92 49.79 -0.25 -0.39 49.72 印尼卢比 13357.00 13340.00 -0.13 +0.85 13470.
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。