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市场报道 | 2016年 3月 18日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆上涨，但收于盘中高位之下

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易员称，受助于美元走软，因投资者认为美元下跌可以刺激出口需求。

美元下跌也提振油价反弹，给大豆市场提供了支持。

豆油从油价上涨中受益最大，上涨2.2%，至2015年7月2日以来最高。

豆粕期货走低，因豆油价格反弹促使一些投资者出脱豆粕多头/豆油空头价差交易。

现货市场的一些卖盘也将大豆从高位拉回。

5月大豆期货合约 收高3-1/4美分，报每蒲式耳8.97-3/4美元。

5月豆粕合约 收跌0.7美元，报每短吨267美元。5月豆油合约 收高0.72美分，报33.41美分。

今日CBOT大豆预估成交量为227,396口，豆粕为85,399口，豆油为105,913口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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