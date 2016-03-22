版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 05:04 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆触及逾五个月新高，因技术性买盘

路透芝加哥3月22日 - 美国大豆期货升至去年10月中以来最高水平，交易员称，因一波技术性买盘和空头回补。

芝加哥期货交易所(CBOT)指标大豆期货合约 在200日移动均线切入位再次遇到阻力，自去年8月10日以来还没有收在该水平之上。

一些农户卖盘将大豆期货从盘中高位拉回，因商业性买家对冲掉现货市场交易。

豆油期货升至九个月高位，连续第八日收盘上涨。

棕榈油市场上涨给大豆和豆油提供了支撑。

豆粕期货升至3月11日以来最高，5月合约 升穿位于50日移动均线切入位的阻力位。

5月大豆期货合约 收升8-1/4美分，报每蒲式耳9.10-1/4美元。

5月豆粕合约 收涨2.2美元，报每短吨271.0美元。5月豆油合约 收高0.35美分，报33.93美分。

今日CBOT大豆预估成交量为274,383口，豆粕为100,414口，豆油为91,150口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐