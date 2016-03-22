芝加哥期市：CBOT大豆触及逾五个月新高，因技术性买盘

《全球主要央行动态》---1月12日-1月19日
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透芝加哥3月22日 - 美国大豆期货升至去年10月中以来最高水平，交易员称，因一波技术性买盘和空头回补。
芝加哥期货交易所(CBOT)指标大豆期货合约 在200日移动均线切入位再次遇到阻力，自去年8月10日以来还没有收在该水平之上。
一些农户卖盘将大豆期货从盘中高位拉回，因商业性买家对冲掉现货市场交易。
豆油期货升至九个月高位，连续第八日收盘上涨。
棕榈油市场上涨给大豆和豆油提供了支撑。
豆粕期货升至3月11日以来最高，5月合约 升穿位于50日移动均线切入位的阻力位。
5月大豆期货合约 收升8-1/4美分，报每蒲式耳9.10-1/4美元。
5月豆粕合约 收涨2.2美元，报每短吨271.0美元。5月豆油合约 收高0.35美分，报33.93美分。
今日CBOT大豆预估成交量为274,383口，豆粕为100,414口，豆油为91,150口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元