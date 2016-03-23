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市场报道 | 2016年 3月 24日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆从五个月高位下跌，因获利回吐

路透芝加哥3月23日 - 美国大豆期货周三下跌，因昨日升至逾五个月最高后市场出现获利回吐。

出口需求疲弱，油价下跌和现货市场下挫均是导致大豆下跌的因素。

价格收于盘中低位之上，因5月合约 跌至接近周二盘中低位后买家入场。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆合约收于200日移动均线切入位之上，盘中一度跌穿关键技术水准。

豆油期货也下跌，受压于油价的大幅下挫。

豆粕期货持稳至走坚，交投最活跃的5月合约 早盘下挫后在40日移动均线切入位寻获支撑。

分析师预计美国农业部周四公布，上周2015/16作物年大豆出口销售量在40-60万吨之间，2016/17作物年大豆出口销售量在7.5-30万吨之间。前一周，旧作大豆出口销售总计62.3731万吨，新作销售总计23.51万吨。

5月大豆期货合约 收跌5美分，报每蒲式耳9.05-1/4美元。

5月豆粕合约 收跌0.1美元，报每短吨270.9美元。5月豆油合约 收跌0.57美分，报33.36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为178,305口，豆粕为47,749口，豆油为77,275口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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