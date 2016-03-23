芝加哥期市：CBOT大豆从五个月高位下跌，因获利回吐

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
路透芝加哥3月23日 - 美国大豆期货周三下跌，因昨日升至逾五个月最高后市场出现获利回吐。
出口需求疲弱，油价下跌和现货市场下挫均是导致大豆下跌的因素。
价格收于盘中低位之上，因5月合约 跌至接近周二盘中低位后买家入场。
芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆合约收于200日移动均线切入位之上，盘中一度跌穿关键技术水准。
豆油期货也下跌，受压于油价的大幅下挫。
豆粕期货持稳至走坚，交投最活跃的5月合约 早盘下挫后在40日移动均线切入位寻获支撑。
分析师预计美国农业部周四公布，上周2015/16作物年大豆出口销售量在40-60万吨之间，2016/17作物年大豆出口销售量在7.5-30万吨之间。前一周，旧作大豆出口销售总计62.3731万吨，新作销售总计23.51万吨。
5月大豆期货合约 收跌5美分，报每蒲式耳9.05-1/4美元。
5月豆粕合约 收跌0.1美元，报每短吨270.9美元。5月豆油合约 收跌0.57美分，报33.36美分。
今日CBOT大豆预估成交量为178,305口，豆粕为47,749口，豆油为77,275口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江