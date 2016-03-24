芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，跟随豆粕期货涨势

路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走坚，跟随豆粕市场涨势。有迹象显示，对美国豆粕的出口需求强劲，带动豆粕期货攀升。

交投最活跃的豆粕期货合约 跳涨4.3%，至1月13日以来最高，在美国农业部公布的一份报告显示，上周美国豆粕出口销售为2014年7月以来最高水平后，豆粕转升。

农业部称，上周出口销售旧作豆粕共计46.871万吨，轻松超过市场预估的5-20万吨。出口销售新作豆粕7,700吨，分析师预期为无新作豆粕销售。

豆油期货走低，受累于油市走疲和看涨豆粕/看跌豆油套利交易增加。

CBOT-5月豆粕期货 未能守在100日移动均线之上，该合约自2015年10月14日以来从未收在该水准之上。

本周，大豆期货 上扬1.4%，连涨第四周，为到2015年7月初连涨六周以来的最长升势。

豆粕期货 本周上扬3.3%，豆油期货 回落0.8%。本周五CBOT市场因假休市。

5月大豆期货合约 收升5-1/4美分，报每蒲式耳9.10-1/2美元。

5月豆粕合约 收高4.4美元，报每短吨275.3美元。5月豆油合约 跌0.18美分，报33.18美分。

今日CBOT大豆预估成交量为186,561口，豆粕为106,800口，豆油为80,759口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>