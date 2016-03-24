芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，跟随豆粕期货涨势

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走坚，跟随豆粕市场涨势。有迹象显示，对美国豆粕的出口需求强劲，带动豆粕期货攀升。
交投最活跃的豆粕期货合约 跳涨4.3%，至1月13日以来最高，在美国农业部公布的一份报告显示，上周美国豆粕出口销售为2014年7月以来最高水平后，豆粕转升。
农业部称，上周出口销售旧作豆粕共计46.871万吨，轻松超过市场预估的5-20万吨。出口销售新作豆粕7,700吨，分析师预期为无新作豆粕销售。
豆油期货走低，受累于油市走疲和看涨豆粕/看跌豆油套利交易增加。
CBOT-5月豆粕期货 未能守在100日移动均线之上，该合约自2015年10月14日以来从未收在该水准之上。
本周，大豆期货 上扬1.4%，连涨第四周，为到2015年7月初连涨六周以来的最长升势。
豆粕期货 本周上扬3.3%，豆油期货 回落0.8%。本周五CBOT市场因假休市。
5月大豆期货合约 收升5-1/4美分，报每蒲式耳9.10-1/2美元。
5月豆粕合约 收高4.4美元，报每短吨275.3美元。5月豆油合约 跌0.18美分，报33.18美分。
今日CBOT大豆预估成交量为186,561口，豆粕为106,800口，豆油为80,759口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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