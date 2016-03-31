芝加哥期市：CBOT大豆收涨，受助于USDA种植面积预估和玉米价差交易

路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周四收盘温和上涨，在与玉米的价差交易中也上涨，此前美国农业部预估的2016年玉米种植面积超过行业预期。

美国农业部称，农户今春打算种植9,360万英亩玉米，高于预估区间的高端，预计大豆种植面积为8,220万英亩，略低于行业预估均值。

美国农业部还报告称，截至3月1日，美国大豆库存量为15.31亿蒲式耳，略低于路透调查的行业预估均值15.56亿蒲式耳，但为2007年3月1日以来最高。

CBOT豆油期货<0#BO:>上涨，近月5月合约 触及2015年6月以来最高。

豆粕期货<0#SM:>受豆油/豆粕价差交易影响下跌。

美国农业部报告，截至3月24日当周，出口销售2015/16年大豆27.15万吨，低于行业预估，还出口销售2016/17年大豆9万吨。

5月大豆期货 收高1-3/4美分，报每蒲式耳9.10-3/4美元。

5月豆粕合约 收低1.6美元，报每短吨270.3美元。5月豆油合约 升0.43美分，报34.22美分。

今日CBOT大豆预估成交量为348,141口，豆粕为120,982口，豆油为106,299口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)