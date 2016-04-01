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市场报道 | 2016年 4月 2日 星期六 04:56 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及8月以来最高，因市场间套利和豆油上扬

路透芝加哥4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五触及8月来最高，交易商称，受助于市场间套利和豆油价格攀升带来的支撑。

大豆期货表现强于玉米期货，因美国农业部周四表示，美国玉米种植面积超过预期。

农业部估计，今年玉米种植面积为9,360万英亩，高于分析师预估区间的高端。大豆种植面积预计为8,220万英亩，略低于预期。

CBOT-5月大豆期货 盘中触及8月17日以来交投最活跃合约最高位9.20美元。该合约收涨7-1/2美分，报每蒲式耳9.18-1/4美元，本周累积上扬0.9%。

CBOT-5月豆油期货 盘中触及2015年6月以来最高。该合约收涨0.23美分，报34.45美分。

5月豆粕合约 收高2.0美元，报每短吨272.3美元。

今日CBOT大豆预估成交量为203,319口，豆粕为70,151口，豆油为102,468口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)

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