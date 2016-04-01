芝加哥期市：大豆期货触及8月以来最高，因市场间套利和豆油上扬

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透芝加哥4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五触及8月来最高，交易商称，受助于市场间套利和豆油价格攀升带来的支撑。
大豆期货表现强于玉米期货，因美国农业部周四表示，美国玉米种植面积超过预期。
农业部估计，今年玉米种植面积为9,360万英亩，高于分析师预估区间的高端。大豆种植面积预计为8,220万英亩，略低于预期。
CBOT-5月大豆期货 盘中触及8月17日以来交投最活跃合约最高位9.20美元。该合约收涨7-1/2美分，报每蒲式耳9.18-1/4美元，本周累积上扬0.9%。
CBOT-5月豆油期货 盘中触及2015年6月以来最高。该合约收涨0.23美分，报34.45美分。
5月豆粕合约 收高2.0美元，报每短吨272.3美元。
今日CBOT大豆预估成交量为203,319口，豆粕为70,151口，豆油为102,468口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。