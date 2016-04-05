芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第二日下跌，因获利回吐

路透芝加哥4月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆期货 周二下跌近1%，交易员称，因前一交易日日触及多月高位后仍有获利回吐。

5月大豆合约 收跌8-3/4美分，报每蒲式耳9.04-3/4美元，略高于9.03美元左右200日移动均线切入位的技术支撑位。

豆油期货<0#BO:>下跌约2%，豆油/豆粕套利交易出现修正，豆粕期货<0#SM:>上涨。

在近月豆油合约在大豆类产品价值中的百分比比率周一达到2012年以来最大的39.3%后，市场认为豆油该回落。

美国农户可能将本打算种植玉米的农地用来种植大豆，特别是考虑到作物带南部天气潮湿，这一想法给大豆带来额外压力。

5月豆粕合约 收高0.5美元，报每短吨268.7美元。

CBOT-5月豆油期货 收跌0.70美分，报33.99美分。

今日CBOT大豆预估成交量为212,649口，豆粕为95,890口，豆油为134,324口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>