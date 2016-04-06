芝加哥期市：CBOT大豆走高，因逢低买盘入场

路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周三上涨，交易员称，在对美国大豆种植面积前景不确定、连续两日遭抛售后，逢低买盘入场。

CBOT-5月大豆 收涨3-1/4美分，报每蒲式耳9.08美元，在跌至盘中低位9.01美元后反弹。

美元原油价格飙升5%给豆油期货<0#BO:>提供了支撑，推高豆油价格，因豆油可以作为生物柴油原料，所以豆油和原油具有相关性。美国政府公布上周美国原油库存意外减少后油价上涨。

豆粕期货<0#SM:>因豆油/豆粕价差交易而下跌，5月豆粕 跌至每短吨265.90美元，为3月17日以来最低水平，后缩小跌幅，收于267.90美元。

Informa Economics将巴西2015/16作物年大豆产量预估下调至1.005亿吨，上月预估为1.013亿吨。但Informa提高了阿根廷大豆作物产量预估，从之前的5,900万吨提高至5,950万吨。

汤森路透旗下的作物研究分支Lanworth将巴西大豆产量预估下调至1.02亿吨，之前预估为1.03亿吨。

CBOT-5月豆油期货 收涨0.27美分，报34.26美分。

今日CBOT大豆预估成交量为189,802口，豆粕为85,074口，豆油为163,562口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)