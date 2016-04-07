芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因豆粕和豆油出口数据令人失望

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周四下跌，在区间内交易，交易商称，受压于令人失望的上周豆粕和豆油出口销售数据，以及油价下跌。
5月大豆 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳9.04-1/2美元，持于9.03美元附近的200日移动均线切入支撑位之上。该合约在昨日的交易区间内交易。
美国农业部报告称，上周出口销售2015/16作物年美国大豆42.04万吨，高于15-35万吨的行业预估区间，销售2016/17作物年大豆1,500吨。
美国农业部还称，上周出口销售2015/16作物年美国豆粕2.33万吨，为该作物年的最低量，也低于行业预估，出口销售2016/17作物年豆粕2.93万吨。
上周净取消了7,600吨2015/16作物年美国豆油销量，交易员预计豆油出口净销量为8,000-2.5万吨。
5月豆粕 下跌1.1美元，至每短吨266.80美元。
CBOT-5月豆油期货 收跌0.16美分，报34.10美分。
今日CBOT大豆预估成交量为238,473口，豆粕为70,129口，豆油为82,398口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5