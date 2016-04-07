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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因豆粕和豆油出口数据令人失望

路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周四下跌，在区间内交易，交易商称，受压于令人失望的上周豆粕和豆油出口销售数据，以及油价下跌。

5月大豆 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳9.04-1/2美元，持于9.03美元附近的200日移动均线切入支撑位之上。该合约在昨日的交易区间内交易。

美国农业部报告称，上周出口销售2015/16作物年美国大豆42.04万吨，高于15-35万吨的行业预估区间，销售2016/17作物年大豆1,500吨。

美国农业部还称，上周出口销售2015/16作物年美国豆粕2.33万吨，为该作物年的最低量，也低于行业预估，出口销售2016/17作物年豆粕2.93万吨。

上周净取消了7,600吨2015/16作物年美国豆油销量，交易员预计豆油出口净销量为8,000-2.5万吨。

5月豆粕 下跌1.1美元，至每短吨266.80美元。

CBOT-5月豆油期货 收跌0.16美分，报34.10美分。

今日CBOT大豆预估成交量为238,473口，豆粕为70,129口，豆油为82,398口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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