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市场报道 | 2016年 4月 12日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆触及八个月高位，因技术性买盘和豆粕走高

路透芝加哥4月11日 - 芝加哥期货交易商(CBOT)大豆期货<0#S:>周一涨至多月高位，交易员称，由豆粕走高带动。

CBOT豆粕期货<0#SM:>涨2.3%，因交易员出脱豆油多头/豆粕空头价差交易。交易员称，豆粕期货走高看似是技术性的，因美国现货豆粕价格持稳至走弱。

巴西作物生长地带的乾旱天气，和阿根廷降雨令收割进度放缓，给大豆期货带来支撑。

大豆还从巴西货币雷亚尔走高获得支撑，雷亚尔上涨削弱了巴西大豆在全球出口市场上的竞争优势。

CBOT-5月大豆合约 收涨11-1/2美分，报每蒲式耳9.28-1/4美元，盘中触及交投最活跃合约 自去年8月中以来最高的9.29-1/2美元。

5月豆粕 上涨6.4美元，至每短吨280.1美元。

CBOT-5月豆油期货 收跌0.04美分，报33.90美分。

今日CBOT大豆预估成交量为347,753口，豆粕为148,623口，豆油为118,258口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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