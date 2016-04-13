芝加哥期市：大豆触及八个月新高，因技术性买盘和阿根廷暴雨致作物受损

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周三急升逾2%，触及八个月新高，交易员称，因技术性买盘和对南美供应的忧虑。

近5%的阿根廷大豆收成毁于暴雨，如果按预期降雨持续至下周，可能会有更多的2015/16作物季作物被损坏。

中国3月大豆进口增加至创纪录的610万吨，也给大豆提供了支撑。

CBOT-5月大豆合约 收涨19-1/2美分，报每蒲式耳9.55-3/4美元，盘中触及自去年8月中以来交投最活跃合约的最高水平9.57-3/4美元。

新作11月合约 收涨18-1/4美分，报9.66美元，盘中高见9.67-3/4美元。

CBOT豆粕期货<0#SM:>相对于豆油期货<0#BO:>继续走高，令近月豆油在大豆产品价值中占比 达到一个月来最低的36.7%。

5月豆粕 上涨7.6美元，至每短吨292.7美元。

CBOT-5月豆油期货 收涨0.27美分，报33.96美分。

今日CBOT大豆预估成交量为501,706口，豆粕为179,307口，豆油为170,660口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>