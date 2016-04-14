芝加哥期市：CBOT大豆期货从八个月高位回落，受累于获利了结

路透芝加哥4月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低，交易商称，从八个月高位回落。
交易商锁定获利，之前大豆期价受技术性买盘和担忧南美供应不断减少可能提振对美国农产品的需求带动上扬。
农户在现货市场卖出大豆，使本已规模巨大的现货供应进一步增加，因大豆期货触及去年美国大豆丰收前以来的最高水平。
美国农业部报告称，最近一周出口销售2015/16年美国大豆45.59万吨，高于市场预估区间，销售2016/17年美国大豆1.06万吨。
CBOT-5月大豆期货 收跌7-3/4美分，报每蒲式耳9.48美元，盘中触及交投最活跃合约8月中以来最高9.59-1/2美元。
新作11月大豆期货 收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.59-1/4美元，盘中触及7月以来最高9.69-3/4美元。
周五，美国全国油籽加工商协会(NOPA)将公布美国大豆压榨报告。路透对七位分析师的调查显示，分析师预计报告将显示，上月美国压榨大豆1.56248亿蒲式耳，较2月增加6.9%。
5月豆粕合约 收跌2.6美元，报每短吨290.1美元。5月豆油合约 回落0.27美分，报33.69美分。
今日CBOT大豆预估成交量为369,769口，豆粕为119,854口，豆油为105,291口。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)