芝加哥期市：CBOT大豆在接近八个月高位交易，因基金和技术性买盘

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路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周五接近前一交易日触及的八个月高位，交易员称，因基金和技术因素驱动的买盘继续支撑市场。

交易员称，本周大豆和玉米的上涨受助于对冲基金和其它投资者的资金涌入，尽管全球作物供应仍充裕。

帮助支撑上涨的还有美国全国油籽加工商协会(NOPA)的一份报告，该报告称，美国加工商上月压榨了1.5669亿蒲式耳大豆，为历史上第二大的3月压榨量。2月压榨量为1.46181亿蒲式耳，分析师预估为1.56248亿蒲式耳。

美国农业部称，民间出口商向主要进口国--中国卖出13.2万吨2016/17作物年美国大豆。

CBOT-5月大豆合约 收涨8美分，报每蒲式耳9.56美元，盘中高见9.58-1/4美元，接近周四触及的9.59-1/2高位，该价位为交投最活跃合约 自去年8月中以来最高。

近月大豆期货 本周上涨4.3%，为自去年夏天以来最大单周涨幅。

新作物11月大豆合约 收涨7-1/4美分，报9.66-1/2美元，盘中触及9.69美元，接近周四触及的9.69-3/4美元的九个月高位。

5月豆粕合约 收高5.8美元，报每短吨295.9美元。5月豆油合约 回落0.31美分，报33.38美分。

今日CBOT大豆预估成交量为344,482口，豆粕为111,047口，豆油为130,075口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)