芝加哥期市：CBOT大豆在接近八个月高位交易，因基金和技术性买盘

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周五接近前一交易日触及的八个月高位，交易员称，因基金和技术因素驱动的买盘继续支撑市场。
交易员称，本周大豆和玉米的上涨受助于对冲基金和其它投资者的资金涌入，尽管全球作物供应仍充裕。
帮助支撑上涨的还有美国全国油籽加工商协会(NOPA)的一份报告，该报告称，美国加工商上月压榨了1.5669亿蒲式耳大豆，为历史上第二大的3月压榨量。2月压榨量为1.46181亿蒲式耳，分析师预估为1.56248亿蒲式耳。
美国农业部称，民间出口商向主要进口国--中国卖出13.2万吨2016/17作物年美国大豆。
CBOT-5月大豆合约 收涨8美分，报每蒲式耳9.56美元，盘中高见9.58-1/4美元，接近周四触及的9.59-1/2高位，该价位为交投最活跃合约 自去年8月中以来最高。
近月大豆期货 本周上涨4.3%，为自去年夏天以来最大单周涨幅。
新作物11月大豆合约 收涨7-1/4美分，报9.66-1/2美元，盘中触及9.69美元，接近周四触及的9.69-3/4美元的九个月高位。
5月豆粕合约 收高5.8美元，报每短吨295.9美元。5月豆油合约 回落0.31美分，报33.38美分。
今日CBOT大豆预估成交量为344,482口，豆粕为111,047口，豆油为130,075口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)