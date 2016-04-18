芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因升至八个月高位后获利回吐

路透芝加哥4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周一收盘下跌，交易员称，现货月5月合约 触及八个月高位后因获利回吐而回落。

巴西货币雷亚尔下跌增加了市场压力，因令巴西大豆在全球出口市场上更具竞争力。

CBOT大豆在上午交易中受到支撑，因阿根廷过量降雨令收割进程放缓，并威胁到作物质量。

CBOT-5月大豆合约 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳9.54-1/4美元，盘中触及自去年8月中以来最高的9.64-1/4美元。

CBOT豆粕合约<0#SM:>跟随大豆期货下跌，现货月合约 升至5个月高位后回落。

CBOT豆油合约<0#BO:>收高，因豆油/豆粕套利交易及马来西亚棕榈油走强的外溢效果而上涨。

5月豆粕合约 收跌2.9美元，报每短吨293美元。5月豆油合约 收高0.57美分，报33.95美分。

今日CBOT大豆预估成交量为367,670口，豆粕为192,052口，豆油为211,837口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)