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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆急升，因阿根廷天气忧虑和技术性买盘

路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周二急升至近九个月高位，交易员称，因担心阿根廷作物带雨量过多，和技术性买盘入场。

全球股市和油价上涨给商品市场增添了看多人气。汤森路透跟踪19种商品的核心商品指数 触及一个月高位。

巴西货币雷亚尔 走坚，削弱了巴西大豆在国际出口市场上的竞争力。

CBOT-5月大豆合约 收涨31-1/4美分，报每蒲式耳9.85-1/2美元，盘中触及去年7月23日以来最高的9.87美元。

新作11月合约 收涨28-3/4美分，报9.96美元，盘中触及自2015年1月以来最高的9.97-1/4美元。

CBOT豆粕期货<0#SM:>上涨，受助于最新的美国出口销售报告。美国农业部的每日报告系统称，民间出口商卖出美国豆粕10.5412万吨，其中包括5.5212万吨2015/16年交割和5.02万吨2016/17年交割。

CBOT豆油期货<0#BO:>也走高，但涨幅落后于豆粕，受马来西亚棕榈油上涨带动。

5月豆粕合约 收高12.1美元，报每短吨305.1美元。5月豆油合约 收高0.83美分，报34.78美分。

今日CBOT大豆预估成交量为587,585口，豆粕为177,446口，豆油为165,828口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

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