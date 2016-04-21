芝加哥期市：大豆期货触及八个月高位，近月合约跑赢远月合约

华泰期货：大连豆油期货短线继续盘整
美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周四连涨第三日，近月合约跑赢远月合约，经纪商称，因交易商出脱做多11月/作空7月合约的套利头寸。
盘中走势震荡，大豆期货受获利了结和农户现货卖盘拖累不时走低。
CBOT-5月大豆期货 收涨9美分，报每蒲式耳10.18-3/4美元，盘中触及现货月合约8月中以来最高10.34-3/4美元。
对降雨将损及阿根廷大豆产量的担忧支撑市场。布宜诺斯艾利斯谷物交易所将大豆产量预估下调至5,600万吨，之前的预估为6,000万吨。阿根廷农业部也将其产量预估从6,090万吨下调至5,760万吨。
CBOT豆粕期货<0#SM:>上扬约2%，在大豆产品市场中涨幅最大，受豆粕/豆油套利交易提振，表现强于豆油期货。
美国农业部报告，上周出口销售2015-16年美国大豆40.77万吨，与市场预估一致，出口销售2016-17年大豆33.97万吨，高于市场预期。
农业部还报告，出口销售2015-16年豆粕13.16万吨，在市场预估区间的低端，销售2016-17年豆粕6,200吨。出口销售2015-16年豆油1.07万吨，与预期一致。
5月豆粕合约 收高6.3美元，报每短吨325.2美元。5月豆油合约 跌0.43美分，报34.21美分。
今日CBOT大豆预估成交量为628,147口，豆粕为267,242口，豆油为243,655口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。
昨日沪深两市探底回升，盘中创业板、中小板指表现强势，前期跌幅较大的个股板块都出现大幅反弹，带动两市指数上涨，但美中不足的是两市成交量萎缩，全天成交金额不足3600亿元，较周一大幅缩减，截至收盘，沪指涨0.17%报3108.77点，深成指涨1.17%报9826.79点。期指所有合约均收涨，在现货的引领下，IC合约涨幅居前，由于周五当月合约将进入交割，当月合约均维持小幅贴水状态，其他月份合约的贴水水平也处于低位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率