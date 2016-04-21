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市场报道 | 2016年 4月 22日 星期五 04:49 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及八个月高位，近月合约跑赢远月合约

路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周四连涨第三日，近月合约跑赢远月合约，经纪商称，因交易商出脱做多11月/作空7月合约的套利头寸。

盘中走势震荡，大豆期货受获利了结和农户现货卖盘拖累不时走低。

CBOT-5月大豆期货 收涨9美分，报每蒲式耳10.18-3/4美元，盘中触及现货月合约8月中以来最高10.34-3/4美元。

对降雨将损及阿根廷大豆产量的担忧支撑市场。布宜诺斯艾利斯谷物交易所将大豆产量预估下调至5,600万吨，之前的预估为6,000万吨。阿根廷农业部也将其产量预估从6,090万吨下调至5,760万吨。

CBOT豆粕期货<0#SM:>上扬约2%，在大豆产品市场中涨幅最大，受豆粕/豆油套利交易提振，表现强于豆油期货。

美国农业部报告，上周出口销售2015-16年美国大豆40.77万吨，与市场预估一致，出口销售2016-17年大豆33.97万吨，高于市场预期。

农业部还报告，出口销售2015-16年豆粕13.16万吨，在市场预估区间的低端，销售2016-17年豆粕6,200吨。出口销售2015-16年豆油1.07万吨，与预期一致。

5月豆粕合约 收高6.3美元，报每短吨325.2美元。5月豆油合约 跌0.43美分，报34.21美分。

今日CBOT大豆预估成交量为628,147口，豆粕为267,242口，豆油为243,655口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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