芝加哥期市：CBOT大豆因获利了结而缩减涨幅，但出口需求提供支撑

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
路透4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三缩减涨幅，因投资者在两日连涨后锁定利润。
5月合约 未能涨穿周一触及的10.20美元高位后出现技术性卖盘。
有迹象显示，在南美收割进程受天气影响放缓的情况下，美国出口商获得了一些新交易，这为CBOT大豆期货提供支撑，交易员称。
周三早上美国农业部公布，美国出口商接获出售39.3万吨大豆往未知目的地的订单，包括35万吨2015/16作物年度大豆。
豆粕期货上涨，受助于现货市场供应趋紧。
豆油期货下跌，因5月合约 在20日移动均线切入位受到阻力后出现技术性卖盘。该合约盘中跌穿30日和40日移动均线切入位。
近月豆油合约触及3月24日以来最低水平。
交易员还注意到有一些豆粕看多/豆油看跌价差交易。
CBOT近月5月大豆 收涨1-1/4美分，报每蒲式耳10.19美元。
5月豆粕合约 收涨1.9美元，报每短吨325.2美元。5月豆油合约 收跌0.32美分，报33.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为400,127口，豆粕为153,120口，豆油为164,176口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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