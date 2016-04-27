芝加哥期市：CBOT大豆因获利了结而缩减涨幅，但出口需求提供支撑

路透4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三缩减涨幅，因投资者在两日连涨后锁定利润。

5月合约 未能涨穿周一触及的10.20美元高位后出现技术性卖盘。

有迹象显示，在南美收割进程受天气影响放缓的情况下，美国出口商获得了一些新交易，这为CBOT大豆期货提供支撑，交易员称。

周三早上美国农业部公布，美国出口商接获出售39.3万吨大豆往未知目的地的订单，包括35万吨2015/16作物年度大豆。

豆粕期货上涨，受助于现货市场供应趋紧。

豆油期货下跌，因5月合约 在20日移动均线切入位受到阻力后出现技术性卖盘。该合约盘中跌穿30日和40日移动均线切入位。

近月豆油合约触及3月24日以来最低水平。

交易员还注意到有一些豆粕看多/豆油看跌价差交易。

CBOT近月5月大豆 收涨1-1/4美分，报每蒲式耳10.19美元。

5月豆粕合约 收涨1.9美元，报每短吨325.2美元。5月豆油合约 收跌0.32美分，报33.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为400,127口，豆粕为153,120口，豆油为164,176口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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