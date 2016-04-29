芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因担心阿根廷作物质量和技术性买盘

路透芝加哥4月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五走坚，因预计阿根廷收割的作物质量不佳将推升对美国供应的出口需求。

技术性买盘也帮助大豆期货上涨，当价格接近周四低位时买家入场。

豆粕期货小幅上涨，但豆油下跌，受累于原油价格下降带来的压力。

即将到期的5月合约交割量大于预期，限制了大豆的涨幅。

行业专家告诉路透称，阿根廷本月受厄尔尼诺现象导致的不寻常强降雨影响，该国的大量大豆作物受到真菌和疾病的影响，迫使生产商打折卖出。

交投最活跃的大豆合约 本月上涨13.1%，为2014年10月以来最大月度涨幅。豆粕期货 本月升23.6%，豆油期货 本月跌3.2%。

近月5月大豆 收涨3美分，报每蒲式耳10.21美元。7月大豆期货收涨2-1/4美分，报每蒲式耳10.29-3/4美元。

5月豆粕合约 收涨1.5美元，报每短吨332.1美元。5月豆油合约 收跌0.17美分，报32.88美分。

今日CBOT大豆预估成交量为237,340口，豆粕为93,653口，豆油为108,352口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)