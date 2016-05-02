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市场报道 | 2016年 5月 3日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收盘涨1.4%，因豆粕反弹

May 2 (路透) - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨1.4%，交易员称，受助于豆粕期货反弹，以及一波技术性买盘。

豆粕期货急升3.8%，触及2015年7月17日以来最高水平。交易员称，现货市场供应收紧推动豆粕期货上涨。

交易员还称，投资者增持豆粕多头/豆油空头价差头寸。

豆油期货跌至3月15日以来最低水平，此前7月合约 未能守住50日移动均线之上的支撑位，油价下挫也重压豆油，后者已在过去九个交易日中下跌八日。

美国农业部周一上午称，最新一周出口检验大豆15.1033万吨，低于前一周修正后的28.2764万吨，也低于20-40万吨的行业预估区间。

近月5月大豆 收涨14-1/2美分，报每蒲式耳10.35-1/2美元。

5月豆粕合约 收涨13.2美元，报每短吨345.3美元。5月豆油合约 收跌0.69美分，报32.19美分。

今日CBOT大豆预估成交量为215,481口，豆粕为114,190口，豆油为117,494口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
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