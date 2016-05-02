芝加哥期市：CBOT大豆收盘涨1.4%，因豆粕反弹

美国股市：收高但脱离日内高位，因特朗普总统通俄门调查有新消息
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
May 2 (路透) - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨1.4%，交易员称，受助于豆粕期货反弹，以及一波技术性买盘。
豆粕期货急升3.8%，触及2015年7月17日以来最高水平。交易员称，现货市场供应收紧推动豆粕期货上涨。
交易员还称，投资者增持豆粕多头/豆油空头价差头寸。
豆油期货跌至3月15日以来最低水平，此前7月合约 未能守住50日移动均线之上的支撑位，油价下挫也重压豆油，后者已在过去九个交易日中下跌八日。
美国农业部周一上午称，最新一周出口检验大豆15.1033万吨，低于前一周修正后的28.2764万吨，也低于20-40万吨的行业预估区间。
近月5月大豆 收涨14-1/2美分，报每蒲式耳10.35-1/2美元。
5月豆粕合约 收涨13.2美元，报每短吨345.3美元。5月豆油合约 收跌0.69美分，报32.19美分。
今日CBOT大豆预估成交量为215,481口，豆粕为114,190口，豆油为117,494口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)