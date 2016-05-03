芝加哥期市：CBOT大豆产品全线下跌，因获利回吐

路透芝加哥5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌1.5%，在前夜升至15个月高位后出现获利回吐。
豆粕和豆油期货也下挫，豆粕终结了六日连涨。
豆油连续第五日下跌，交投最活跃的合约 触及3月14日以来最低。
油价大幅下挫也为大豆产品带来压力。
对南美作物产量的担忧令跌幅受限。
被密切关注的作物预报公司Informa Economics周二调低了阿根廷大豆作物产量预估，从5,950万吨下调至5,500万吨。该公司还下调了巴西大豆产量预估，从1.005亿吨下调至1.001亿吨。
交易员注意到，7月大豆合约 在10日移动均线切入位附近获得支撑，该合约自4月7日以来一直收于该价位之上。
7月大豆 收跌13-3/4美分，报每蒲式耳10.30元。
5月豆粕合约 收跌5.8美元，报每短吨339.5美元。7豆油合约 收跌0.09美分，报32.41美分。
今日CBOT大豆预估成交量为602,054口，豆粕为154,866口，豆油为135,179口。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)