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市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，市场等待美国农业部供需报告

路透芝加哥5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，回吐上周五急升2%的部分涨幅，因交易员获利回吐，且在美国农业部发布月度作物供需报告前调整头寸。

分析师预计，美国农业部周二的月度供需报告将下调2015/16全球和美国大豆结转库存预估，因南美作物受损。

中国疲弱的经济数据也给市场增加了压力，中国4月进出口降幅均大于预期，令全球第二大经济体经济复苏的希望降温。

分析师预计周一稍晚发布的美国农业部作物生长报告显示，22%的美国大豆作物完成播种，较前一周高8%。

CBOT豆粕和豆油期货均下跌。

CBOT报告称，5月大豆和豆粕期货没有交割，有636口豆油期货交割。

7月大豆 下挫8-1/4美分，报每蒲式耳10.26-1/2元。

7月豆粕合约 收跌3.1美元，报每短吨339.7美元。7月豆油合约 收跌0.23美分，报32.83美分。

今日CBOT大豆预估成交量为204,151口，豆粕为75,271口，豆油为79,443口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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