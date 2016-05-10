芝加哥期市：CBOT大豆飙升至18个月高位，因美国农业部库存预估

路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周二飙升逾5%，触及18个月高位，此前美国农业部预计，到2016/17销售年度末，美国供应降幅将超过大多数分析师的预估。

美国农业部在首份2016/17年度供需报告中预计，美国大豆结转库存为3.05亿蒲式耳，低于4.05亿蒲式耳的分析师预估均值。

美国农业部还下调了阿根廷2015-16年度大豆产量预估至5,650万吨，上月预估为5,900万吨，将巴西大豆产量预估从之前的1亿吨下调至9,900万吨。

CBOT数个大豆期货合约一度触发65美分的日涨停限制，后缩减涨幅。处于交割期的5月合约触及2014年11月以来现货合约最高价10.82美元。

交投最活跃的7月合约 收涨57-1/2美分，报每蒲式耳10.84美元。

数个豆粕合约<0#SM:>的结算价涨幅触及日涨停限制每短吨20美元，并创下合约高位，现货月5月豆粕合约因处于交割状态，没有涨幅限制，触及每吨364.90美元的近10个月现货豆粕合约最高价。

CBOT豆油期货<0#BO:>收高，但涨幅落后于大豆和豆粕。

7月豆粕合约 收高20美元，报每短吨359.7美元。7月豆油合约 收高0.61美分，报33.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为543,278口，豆粕为241,191口，豆油为201,836口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)