芝加哥期市：CBOT大豆飙升至18个月高位，因美国农业部库存预估

欧元债市：比利时天量发债，引领欧债收益率走升
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周二飙升逾5%，触及18个月高位，此前美国农业部预计，到2016/17销售年度末，美国供应降幅将超过大多数分析师的预估。
美国农业部在首份2016/17年度供需报告中预计，美国大豆结转库存为3.05亿蒲式耳，低于4.05亿蒲式耳的分析师预估均值。
美国农业部还下调了阿根廷2015-16年度大豆产量预估至5,650万吨，上月预估为5,900万吨，将巴西大豆产量预估从之前的1亿吨下调至9,900万吨。
CBOT数个大豆期货合约一度触发65美分的日涨停限制，后缩减涨幅。处于交割期的5月合约触及2014年11月以来现货合约最高价10.82美元。
交投最活跃的7月合约 收涨57-1/2美分，报每蒲式耳10.84美元。
数个豆粕合约<0#SM:>的结算价涨幅触及日涨停限制每短吨20美元，并创下合约高位，现货月5月豆粕合约因处于交割状态，没有涨幅限制，触及每吨364.90美元的近10个月现货豆粕合约最高价。
CBOT豆油期货<0#BO:>收高，但涨幅落后于大豆和豆粕。
7月豆粕合约 收高20美元，报每短吨359.7美元。7月豆油合约 收高0.61美分，报33.44美分。
今日CBOT大豆预估成交量为543,278口，豆粕为241,191口，豆油为201,836口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。
路透台北1月18日 - 台湾华南金控 旗下子公司华南永昌投信副总经理吕大伟周三称，今年上半年台股指数有望挑战万点大关，最高会看到10,200点；投资策略则应布局与通膨相关的类股，包括原物料、金融及塑化等类股。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0692 1.0712 -0.19 +1.70 1.0513 美元/日圆 113.21 112.62 +0.52 -3.13 116.87 欧元/日圆 121.06 120.58 +0.40 -1.69 123.14 美元/瑞郎 1.0012 1.0009 +0.03 -1.63 1.0178 英镑/美元 1.2322 1.2413 -0.73 -0.11 1.2336 美元/加元 1.3068 1.3041 +0.21 -2.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.8182 6.8003 +0.26 -2.21 6.9726 澳元/美元