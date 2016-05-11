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市场报道 | 2016年 5月 12日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因升至多月高位后出现获利回吐

路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周三收低，交易员称，在周二大涨5%后出现少量获利回吐。

现货市场趋疲也增加了期市的压力。因农户积极出售，数个中西部地区大豆加工地点的现货大豆价格下跌。

芝加哥商业交易所(CME)称，将提高CBOT大豆和豆粕期货交易保证金，从周三收盘后开始执行。这一举措可能导致交易员结清头寸。

近月5月合约 在转跌前触及18个月高位的每蒲式耳10.82-1/4美元。

CBOT豆粕合约<0#SM:>收高，盘中走势动荡，大部分月份合约触及合约高位。

CBOT豆油期货<0#BO:>下跌，尽管有新的出口业务。美国农业部称，民间出口商向未披露地点售出3万吨2015/16作物年美国豆油，为两日内的第三笔豆油出售。

7月合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳10.78-1/4美元。

7月豆粕合约 收高2.3美元，报每短吨362美元。7月豆油合约 收低0.08美分，报33.36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为306,623口，豆粕为122,935口，豆油为119,970口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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