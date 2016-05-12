芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因出口销售令人失望且种植面积可能扩大

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周四下跌，交易员称，因上周美国大豆出口销售令人失望，且预计美国农户的大豆种植面积将大于美国政府预估，而玉米种植面积将少于预估。

CBOT-7月大豆合约 盘初触及每蒲式耳10.89-3/4美元，但在未能超过周二的多月高位10.91-1/2美元后转跌。该合约结算价报10.72美元，全日下跌6-1/4美分。

美国农业部称，上周出口销售2015/16年度美国大豆21.24万吨，2016/17年度美国大豆6,900吨，低于分析师预估。

一些交易商揣测，美国农业部将于6月30日发布的种植面积报告可能显示，与3月31日发布的作物种植面积预估报告相比，有100-200万英亩的玉米种植面积可能转成大豆种植面积。

CBOT豆粕期货<0#SM:>收高，几乎所有月份合约均触合约高位。

CBOT-7月豆油合约 下跌逾2%，因豆粕/豆油价差交易对豆油期货不利。大豆产品中豆油占比 跌穿31%，为去年9月以来最低水平。

7月豆粕合约 收高2.4美元，报每短吨364.4美元。7月豆油合约 收低0.79美分，报32.57美分。

今日CBOT大豆预估成交量为331,558口，豆粕为104,375口，豆油为127,107口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)