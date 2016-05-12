芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因出口销售令人失望且种植面积可能扩大

《汇市简讯》欧元/美元跟随英镑/美元涨势走高
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周四下跌，交易员称，因上周美国大豆出口销售令人失望，且预计美国农户的大豆种植面积将大于美国政府预估，而玉米种植面积将少于预估。
CBOT-7月大豆合约 盘初触及每蒲式耳10.89-3/4美元，但在未能超过周二的多月高位10.91-1/2美元后转跌。该合约结算价报10.72美元，全日下跌6-1/4美分。
美国农业部称，上周出口销售2015/16年度美国大豆21.24万吨，2016/17年度美国大豆6,900吨，低于分析师预估。
一些交易商揣测，美国农业部将于6月30日发布的种植面积报告可能显示，与3月31日发布的作物种植面积预估报告相比，有100-200万英亩的玉米种植面积可能转成大豆种植面积。
CBOT豆粕期货<0#SM:>收高，几乎所有月份合约均触合约高位。
CBOT-7月豆油合约 下跌逾2%，因豆粕/豆油价差交易对豆油期货不利。大豆产品中豆油占比 跌穿31%，为去年9月以来最低水平。
7月豆粕合约 收高2.4美元，报每短吨364.4美元。7月豆油合约 收低0.79美分，报32.57美分。
今日CBOT大豆预估成交量为331,558口，豆粕为104,375口，豆油为127,107口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。