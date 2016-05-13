芝加哥期市：CBOT大豆因获利了结下跌，但本周上涨近3%

标题新闻：德国外长称就英国首相提出的“略为清晰”的退欧方式表示欢迎
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路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周五下跌，交易员称，交投最活跃的7月合约 本周升至21个月高位后出现获利了结。
美国农户大豆种植面积可能高于，而玉米种植面积可能少于农业部3月份预估的预期也给市场带来额外压力。
7月大豆合约 收跌7美分，报每蒲式耳10.65美元，但本周上涨30-1/4美分，或2.9%。
CBOT豆粕合约<0#SM:>收跌，结束之前三个交易日连续上涨的势头，期间大部分月份合约本周触及合约高位。
CBOT豆油合约<0#BO:>也下跌，但受到豆油/豆粕套利交易的支撑。
CBOT-5月合约今日到期。据CBOT报告，5月大豆合约交割62口，豆油合约交割210口，豆粕合约交割25口。
7月豆粕合约 收跌1.4美元，报每短吨363.0美元。7月豆油合约 收低0.07美分，报32.50美分。
今日CBOT大豆预估成交量为191,538口，豆粕为79,510口，豆油为69,136口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)