芝加哥期市：CBOT大豆因获利了结下跌，但本周上涨近3%

路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周五下跌，交易员称，交投最活跃的7月合约 本周升至21个月高位后出现获利了结。

美国农户大豆种植面积可能高于，而玉米种植面积可能少于农业部3月份预估的预期也给市场带来额外压力。

7月大豆合约 收跌7美分，报每蒲式耳10.65美元，但本周上涨30-1/4美分，或2.9%。

CBOT豆粕合约<0#SM:>收跌，结束之前三个交易日连续上涨的势头，期间大部分月份合约本周触及合约高位。

CBOT豆油合约<0#BO:>也下跌，但受到豆油/豆粕套利交易的支撑。

CBOT-5月合约今日到期。据CBOT报告，5月大豆合约交割62口，豆油合约交割210口，豆粕合约交割25口。

7月豆粕合约 收跌1.4美元，报每短吨363.0美元。7月豆油合约 收低0.07美分，报32.50美分。

今日CBOT大豆预估成交量为191,538口，豆粕为79,510口，豆油为69,136口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)