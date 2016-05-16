芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌四日，因出口需求放缓和获利了结

路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连跌第四个交易日，交易商称因出口需求放缓及投资基金获利了结。
市场预期农户将一些原本打算种植玉米或春麦的土地转为种植大豆，这也令市场承压。
美国加工商大豆压榨进度放缓的迹象也给周一的交投增添了利空基调。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五午后发布的周度报告显示，非商业交易商持有的大豆净多头仓位增至2012年9月来最多。
民间分析公司Informa Economics预计今年美国大豆种植面积为8,300万英亩，较美国农业部的预估高80万。
美国农业部周一早公布，最近一周出口检验大豆仅19.4627万吨。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，4月大豆压榨量为1.47614亿蒲式耳，低于3月的1.56690亿和去年4月的1.50363亿。
7月大豆合约 收跌1/2美分，报每蒲式耳10.64-1/2美元。
7月豆粕合约 收跌1.8美元，报每短吨361.2美元。7月豆油合约 收高0.29美分，报32.79美分，7月豆油期货在100日移动均线切入位寻获技术支撑。
今日CBOT大豆预估成交量为176,813口，豆粕为57,050口，豆油为68,795口。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)