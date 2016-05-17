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市场报道 | 2016年 5月 18日 星期三 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因基金驱动的技术性买盘推动豆粕急升

路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周二上涨，结束了四连跌，交易员称，因豆粕期货在基金驱动的技术性买盘推动下急升，阿根廷收割的产量和质量均不确定。

CBOT-7月大豆合约 收涨15-3/4美分，报每蒲式耳10.80-1/4美元。

CBOT豆粕合约<0#SM:>收于合约高位，豆油合约<0#BO:>收盘几乎持平。

分析师预计，最近的过度降雨导致阿根廷作物出现问题，将促使出口商将一些阿根廷大豆销售转为美国大豆销售。

预计美国夏季作物生长季天气温暖干燥，给市场增添了支撑。

美国农业部报告称，截至上周日，36%的美国大豆完成播种，高于32%的五年均值，但低于分析师预估的38%。

7月豆粕合约 收高7.9美元，报每短吨369.1美元。7月豆油合约 收跌0.01美分，报32.78美分。

今日CBOT大豆预估成交量为240,837口，豆粕为81,014口，豆油为61,867口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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