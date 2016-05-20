芝加哥期市：大豆期货收盘涨跌互现，近月合约跟随7月豆粕合约攀升

路透芝加哥5月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘涨跌互现，交易商称，近月合约表现强于远月合约，受7月豆粕合约急升推动，整日交投震荡。
CBOT豆粕期货近几周上扬，因担忧全球最大豆粕出口国阿根廷的大豆产量和品质，上月该国降雨过多。但本周7月豆粕合约急升，暗示市场出现多头逼空，交易商称。
美国现货豆粕价格本周持稳，尽管期货市场走势震荡。
CBOT-7月大豆合约 收涨2-3/4美分，报每蒲式耳10.74-1/4美元，盘中交易区间为10.63-1/4-10.87-1/2美元。
7月/11月大豆溢价收报24-3/4美分，盘中触及39-1/2美分的高位。
CBOT-7月豆粕合约 收涨14.60美元，报每短吨392.70美元，盘中触及合约高位395.40美元，此为现货月合约17个月以来的最高位。
CBOT豆油期货收跌，受累于豆粕/豆油套利交易。7月豆油合约 跌0.64美分，报31.27美分。
今日CBOT大豆预估成交量为417,859口，豆粕为206,556口，豆油为124,645口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)