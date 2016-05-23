芝加哥期市：CBOT大豆收低，因豆粕从合约高位回落

路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周一下跌，交易员称，因豆粕期货从多月高位回落，其它商品市场普遍走弱也带来压力。

CBOT-7月大豆合约 收跌15-3/4美分，报每蒲式耳10.58-1/2美元。

汤森路透跟踪19种核心商品的CRB指数 下跌约0.6%，因投资者考量美国将很快升息的前景。

美国农业部报告称，上周出口检验美国大豆7.7372万吨，低于10-25万吨的分析师预估区间，这也给市场添加了利空因素。

CBOT豆粕<0#SM:>收跌，在7月合约 触及每短吨398.30美元的合约高位后转跌，该价位为2014年12月以来的最高现货月合约 价格。7月豆粕合约 收跌5美元，报每短吨387.7美元。

CBOT豆油期货<0#BO:>也下跌，但在豆油/豆粕套利交易中处于有利地位。

7月豆油合约 跌0.12美分，报31.15美分。

今日CBOT大豆预估成交量为269,899口，豆粕为119,219口，豆油为184,375口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)