芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，7月豆粕合约缩小涨幅

国信期货：大连铁矿石期货短期偏强中期将回落
最近铁矿石期货大幅飙升，主力1705合约价格最高升至664.5元/吨，现货偏强和期货贴水成为主要的幕后推手。短期来看，铁矿石期货有望维持偏强态势，但中期来看，供应增多而需求减少，铁矿石价格仍将回落。
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周二收低，交易员称，大豆合约盘中走势反复，在收盘前回落，因现货月7月豆粕期货 涨幅缩小。
CBOT-7月大豆合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳10.54-3/4美元，刚好站在切入位在10.52美元的20日移动均线之上。
CBOT豆粕合约收盘大多走低，但交投最活跃的7月合约 收涨1.20美元，报每短吨388.90美元。该合约未能再探周一触及的合约高位398.30美元。
交易员将豆粕和大豆期货波动走势归因于空头回补，及对全球最大豆粕出口国阿根廷的大豆产量和质量不确定。
美国农业部周一晚些时候称，56%的美国大豆完成种植，高于52%的五年均值，也高于55%的分析师预估均值。
7月豆油合约 跌0.26美分，报30.89美分。
今日CBOT大豆预估成交量为256,876口，豆粕为111,893口，豆油为82,240口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
最近铁矿石期货大幅飙升，主力1705合约价格最高升至664.5元/吨，现货偏强和期货贴水成为主要的幕后推手。短期来看，铁矿石期货有望维持偏强态势，但中期来看，供应增多而需求减少，铁矿石价格仍将回落。
1月以来，沪铜主力合约重心不断上移，最高上探至48390元/吨,随后大幅回落。总体来看，其上涨动力主要来自金融属性层面冲击的消退，具体来说，元旦前流动性紧张局面大幅缓和，特朗普政策立场低于市场预期，美元振荡回落，这两方面因素提振铜价。但是供需基本面制约其上涨空间。临近春节，下游需求趋于疲弱。随着铜价回落，基本面利空因素得以部分释放，是否会触发再次补库存的热情值得关注。技术上，关注46000—48500元/吨波动区域。
美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。