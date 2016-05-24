芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，7月豆粕合约缩小涨幅

华泰期货：大连豆油期货短线继续盘整

美国农业部1月月度供需报告出乎意料地调低了美豆单产，令2016/2017年度美豆期末结转库存略低于预期，但美豆产量巨大依然是不争的事实。目前市场更多的关注焦点还是转向了南美种植区的天气情况，其中阿根廷种植区尤为值得关注，南美天气炒作依然没有结束。短期内在美豆反弹、以及阿根廷减产预期增强的双重作用下，国内豆类商品现货价格部分跟盘上涨，但涨势明显弱于期货盘面，显示出期强现弱的格局。