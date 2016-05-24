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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，7月豆粕合约缩小涨幅

路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周二收低，交易员称，大豆合约盘中走势反复，在收盘前回落，因现货月7月豆粕期货 涨幅缩小。

CBOT-7月大豆合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳10.54-3/4美元，刚好站在切入位在10.52美元的20日移动均线之上。

CBOT豆粕合约收盘大多走低，但交投最活跃的7月合约 收涨1.20美元，报每短吨388.90美元。该合约未能再探周一触及的合约高位398.30美元。

交易员将豆粕和大豆期货波动走势归因于空头回补，及对全球最大豆粕出口国阿根廷的大豆产量和质量不确定。

美国农业部周一晚些时候称，56%的美国大豆完成种植，高于52%的五年均值，也高于55%的分析师预估均值。

7月豆油合约 跌0.26美分，报30.89美分。

今日CBOT大豆预估成交量为256,876口，豆粕为111,893口，豆油为82,240口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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