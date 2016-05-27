芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因美国长周末前有轧平仓位动作

路透芝加哥5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，交易商称因在美国假期长周末前有空头回补和轧平仓位动作，但豆粕期货<0#SM:>跌势令大豆涨幅受限。

CBOT-7月大豆 收高6-3/4美分，报每蒲式耳10.86-1/2美分，保持在周四触及的20个月高位10.98美元下方。

现货月豆粕期货 收低7美元，报每短吨402.60美元，在昨日升至20个月高位后遭遇获利了结。

豆油期货收高，7月合约 收高0.44美分，报31.48美分。

本周7月大豆期货升12-1/4美分，或1.1%，近月合约连升第七周，为2007年来最长升势。

美国农业部报告，民间出口商向中国出口了11万吨美国大豆，2016/17年度付运。

包括CBOT在内的美国市场周一将因阵亡将士纪念日休市。

今日CBOT大豆预估成交量为217,071口，豆粕为112,821口，豆油为100,905口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>