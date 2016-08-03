芝加哥期市：CBOT大豆走高，受低吸买盘支撑

欧洲政经：英国退欧谈判需要五年时间--奥地利财长
“没人知道究竟会怎样退欧。不清楚(里斯本条约)第50条款意味着什么，也不清楚是否有可能同时谈判退欧和新协议，”谢林在欧洲货币杂志举行的会议上说。
路透芝加哥8月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周三大多走高，交易员称，受低吸买盘和空头回补支撑，此前指标11月大豆合约 周二跌至三个半月低位。
CBOT-11月大豆合约 收高2-1/2美分，报每蒲式耳9.55-1/2美元，略低于200日移动均线切入位。
新出口需求给大豆价格带来支撑，美国农业部连续六日报告，美国出口商售出美国大豆。
美国农业部称，民间出口商售出44.1万吨美国大豆往中国，在2016/17年交付，且售出25.62万吨美国大豆到未披露的目的地。
大豆的反弹受到限制，因美国作物天气基本良好，预计未来数周的温度和雨量应该提振大豆产量前景。
CBOT豆粕期货<0#SM:>收盘涨跌互现，豆油期货<0#BO:>收高，部分受助于现货市场走坚，马来西亚棕榈油期货走强。
9月豆粕合约 收高1.2美元，报每短吨329.5美元。9月豆油合约 升0.24美分，报30.42美分。
今日CBOT大豆预估成交量为143,731口，豆粕为67,748口，豆油为103,090口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
“没人知道究竟会怎样退欧。不清楚(里斯本条约)第50条款意味着什么，也不清楚是否有可能同时谈判退欧和新协议，”谢林在欧洲货币杂志举行的会议上说。
上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨100元人民币，收于每吨21,250元人民币。盘中稍早触及21,760元人民币，为2014年1月3日以来最高。
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。