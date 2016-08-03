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货币新闻 | 2016年 8月 4日 星期四 04:57 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆走高，受低吸买盘支撑

路透芝加哥8月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周三大多走高，交易员称，受低吸买盘和空头回补支撑，此前指标11月大豆合约 周二跌至三个半月低位。

CBOT-11月大豆合约 收高2-1/2美分，报每蒲式耳9.55-1/2美元，略低于200日移动均线切入位。

新出口需求给大豆价格带来支撑，美国农业部连续六日报告，美国出口商售出美国大豆。

美国农业部称，民间出口商售出44.1万吨美国大豆往中国，在2016/17年交付，且售出25.62万吨美国大豆到未披露的目的地。

大豆的反弹受到限制，因美国作物天气基本良好，预计未来数周的温度和雨量应该提振大豆产量前景。

CBOT豆粕期货<0#SM:>收盘涨跌互现，豆油期货<0#BO:>收高，部分受助于现货市场走坚，马来西亚棕榈油期货走强。

9月豆粕合约 收高1.2美元，报每短吨329.5美元。9月豆油合约 升0.24美分，报30.42美分。

今日CBOT大豆预估成交量为143,731口，豆粕为67,748口，豆油为103,090口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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