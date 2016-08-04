芝加哥期市：CBOT大豆收盘持稳至走高，尾盘涨幅缩小

路透芝加哥8月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周四收盘持稳至走高，交易员称，受助于美国供应的出口需求回升。

但收盘前涨幅缩小，部分时段在平盘以下交易。指标CBOT-11月合约 收高1-1/4美分，报每蒲式耳9.56-3/4美元。

美国农业部通过日报系统报告称，民间出口商向中国出口2016/17市场年美国大豆25.2万吨，这是连续第七日报告美国大豆达成出口交易。

美国农业部还报告称，上周出口销售美国新作和旧作大豆167.04万吨，处于行业预估的高端。

但美国作物产量前景强劲抑制市场。商品经纪商Linn & Associates周三预计，2016年美国大豆产量为40.73亿蒲式耳，如实现将创纪录高位，每英亩平均产量为48.6蒲式耳。

CBOT豆油期货 连续第三日收高，受助于豆油/豆粕价差交易，以及原油上涨的外溢效应。

CBOT豆粕 跟随大豆走低。

9月豆粕合约 收跌1.5美元，报每短吨328美元。9月豆油合约 升0.22美分，报30.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为102,352口，豆粕为58,925口，豆油为66,546口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)