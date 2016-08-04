芝加哥期市：CBOT大豆收盘持稳至走高，尾盘涨幅缩小

英国个股：罗尔斯-罗伊斯与英美和巴西当局就贿赂调查达成和解
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce) 周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透芝加哥8月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周四收盘持稳至走高，交易员称，受助于美国供应的出口需求回升。
但收盘前涨幅缩小，部分时段在平盘以下交易。指标CBOT-11月合约 收高1-1/4美分，报每蒲式耳9.56-3/4美元。
美国农业部通过日报系统报告称，民间出口商向中国出口2016/17市场年美国大豆25.2万吨，这是连续第七日报告美国大豆达成出口交易。
美国农业部还报告称，上周出口销售美国新作和旧作大豆167.04万吨，处于行业预估的高端。
但美国作物产量前景强劲抑制市场。商品经纪商Linn & Associates周三预计，2016年美国大豆产量为40.73亿蒲式耳，如实现将创纪录高位，每英亩平均产量为48.6蒲式耳。
CBOT豆油期货 连续第三日收高，受助于豆油/豆粕价差交易，以及原油上涨的外溢效应。
CBOT豆粕 跟随大豆走低。
9月豆粕合约 收跌1.5美元，报每短吨328美元。9月豆油合约 升0.22美分，报30.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为102,352口，豆粕为58,925口，豆油为66,546口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce) 周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。 中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。 LME三个月期镍 少有变动，上日受印尼政府解禁镍矿石出口打击，下跌了1.8%。 印尼政府上周调整政策，允许镍矿石和铝土矿及其它精炼矿在一定条件下出口。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 张涛/李婷仪)
英国每日电讯报(the Telegraph)周一报导称，首相特雷莎梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。她表示英国在寻求退欧协议时，不会是“那种一只脚在里、一只脚在外的状态。”