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市场报道 | 2016年 8月 11日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因作物天气良好和获利回吐

路透芝加哥8月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周三下跌，交易员称，受压于美国作物天气改善，和指标11月合约连续五日上涨后出现获利回吐。

11月大豆合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳9.82-1/4美元。

部分天气预报称，美国中西部地区本月将有对作物有利的降雨，大豆作物正处于决定产量的关键时期结荚期。

交易员等待美国农业部周五发布月度供需报告，大部分路透调查的分析师预计，政府将提高美国2016年大豆单产预估。

美国农业部在过去11个交易日首次没有通过其日报系统确认达成新的大豆交易。

豆粕期货跟随大豆走低，豆油期货因豆油/豆粕价差交易上涨。

9月豆粕合约 收跌2.3美元，报每短吨334.0美元。9月豆油合约 收高0.33美分，报31.57美分。

今日CBOT大豆预估成交量为134,036口，豆粕为69,233口，豆油为91,557口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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