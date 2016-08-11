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市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因出口需求强劲和USDA月度报告前调整头寸

路透芝加哥8月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周四收盘小幅走高，交易员称，受助于美国供应出口需求强劲，以及市场在美国农业部发布月度报告前调整头寸。

指标11月合约 收高1-3/4美分，报每蒲式耳9.84美元。

美国农业部报告称，上周出口销售美国大豆旧作30.8万吨，符合分析师预估，出口销售新作279.22万吨，超过分析师预估。

另外，美国农业部通过其日报系统确认，向未知地点出口12.9万吨美国大豆，向中国出口12万吨美国大豆，全部在2016/17市场年交付。

美国农业部还通过其日报系统确认，向墨西哥出口10.046万吨美国豆粕。

豆粕期货 大多收跌，在豆油/豆粕套利交易中跑输豆油。

豆油期货 从原油价格急升中获得支撑，豆油有时跟随原油价格走势，因其被用于制作生物柴油燃料。

9月豆粕合约 收跌0.1美元，报每短吨333.9美元。9月豆油合约 收高0.22美分，报31.79美分。

今日CBOT大豆预估成交量为98,783口，豆粕为53,422口，豆油为96,346口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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