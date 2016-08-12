芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因农业部供需报告利空

路透芝加哥8月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五多数收 跌，因美国农业部预计，美国大豆将录得40亿蒲式耳以上的创纪录水平， 超过最高的分析师预估。 不过，交易商称，大豆期货在收盘前削减跌幅，部分远月合约收涨， 受助于商业和终端用户定价。 交投最活跃的11月大豆期货 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.81-3 /4美元，盘中触及一周低位9.62-1/2美元。 现货月大豆期货 在盘中到期，该合约收跌19美分，报蒲式耳10. 03-1/4美元，受累于有220口合约交割，为该合约交割周期中的首批交割 。 美国农业部预计，美国2016-17作物年度大豆单产为每英亩48.9蒲式 耳，总产量为40.60蒲式耳，如果最终得以实现，均为纪录高位。 农业部下调了美国2015-16年度大豆结转库存预估至2.55亿蒲式耳， 低于7月时预估的3.50亿，也低于分析师的平均预估。 不过，美国政府还上调了2016-17年底大豆结转库存预估至3.3亿蒲式 耳，高于上月预估的2.90亿蒲式耳，也高于分析师的平均预估。 出口需求强劲也提供支撑。农业部称，民间出口商周五出口销售了25 .8万吨美国大豆给中国，2016-17年交割。 CBOT豆粕期货 多数收跌，跟随大豆期货跌势。豆油期货 上扬，在豆油/豆粕套利交易中跑赢豆粕。 农业部下调了2015-16和2016-17年度豆油结转库存预估，这也扶助支 撑豆油期价。 12月豆粕合约 收跌2.1美元，报每短吨327.8美元。12月豆油合 约 涨0.24美分，报32.45美分。 今日CBOT大豆预估成交量为224,394口，豆粕为96,767口，豆油为98, 644口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)