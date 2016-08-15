芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，跟随豆油期货升势

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透芝加哥8月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大涨2.8%，交易商称受豆油期货劲升和技术性买盘带动。
豆油期货跳涨3.4%，至4月27日来最高，此前美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据显示，供应较预期紧张。
原油期货的强势也令豆油期货利多基调更重。
指标CBOT－11月大豆期货 升至7月22日来最高，并触及在30日移动均线切入位的阻力水准，自7月14日来该期货一直未能在该水准之上交投。
交易商还指出，近期向中国的出口销售为大豆期货提供了支撑的基础，但周度出口检验数据不及市场预期。
豆粕期货升2.3%，一些现货市场交易员称，因出口兴致，供应吃紧。
交投最活跃的11月大豆期货 收高27-1/2美分，报每蒲式耳10.09-1/4美元。
12月豆粕合约 收高6.9美元，报每短吨334.7美元。12月豆油合约 涨1.19美分，报33.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为149,902口，豆粕为59,290口，豆油为115,724口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.