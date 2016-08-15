芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，跟随豆油期货升势

路透芝加哥8月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大涨2.8%，交易商称受豆油期货劲升和技术性买盘带动。

豆油期货跳涨3.4%，至4月27日来最高，此前美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据显示，供应较预期紧张。

原油期货的强势也令豆油期货利多基调更重。

指标CBOT－11月大豆期货 升至7月22日来最高，并触及在30日移动均线切入位的阻力水准，自7月14日来该期货一直未能在该水准之上交投。

交易商还指出，近期向中国的出口销售为大豆期货提供了支撑的基础，但周度出口检验数据不及市场预期。

豆粕期货升2.3%，一些现货市场交易员称，因出口兴致，供应吃紧。

交投最活跃的11月大豆期货 收高27-1/2美分，报每蒲式耳10.09-1/4美元。

12月豆粕合约 收高6.9美元，报每短吨334.7美元。12月豆油合约 涨1.19美分，报33.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为149,902口，豆粕为59,290口，豆油为115,724口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)