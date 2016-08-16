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市场报道 | 2016年 8月 17日 星期三 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因获利回吐和收割前景良好

路透芝加哥8月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌，从前一交易日的大幅反弹中回落，交易员称，因生长状况改善。

美国中西部地区东部作物生长区前夜有些降雨，部分缓解了对俄亥俄州和印第安纳州等地产量将减少的忧虑，周二也打压价格下挫。

整体上预计收割将强劲，交易员称，产量预估将限制上涨。

但国内以及海外买家的强劲需求支撑市场。

美国农业部周二早间称，出口商售出11.9万吨2016/17年美国大豆。

豆油期货连续第五日上涨，触及4月底以来最高，原油价格上涨给豆油增添了动能。

豆粕期货走低，因在周一上涨后出现获利回吐，9月合约 跌穿20日移动均线切入位。

交投最活跃的11月大豆期货 收跌2美分，报每蒲式耳10.07-1/4美元。

12月豆粕合约 收挫2.4美元，报每短吨332.3美元。12月豆油合约 涨0.18美分，报33.82美分。

今日CBOT大豆预估成交量为236,574口，豆粕为58,851口，豆油为104,531口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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