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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 04:57 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，但收于盘中低位之上

路透芝加哥8月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四大部分下跌，但收盘远高于盘中低位，此前指标11月合约 在10日移动均线切入位寻获技术支撑，交易员表示。

尽管大部分大豆期货合约收跌，但交投清淡的9月合约 小涨 1-1/4美分。

豆油合约收高，为连续第七日上涨，但盘初下挫。油价上涨帮助推高豆油价格。

但CBOT-9月豆油合约 未能突破周三的高位，过去七日已经累积上涨10.8%。

豆粕期货因豆油/豆粕价差交易走弱。

美国农业部报告，上周出口销售美国大豆旧作17.79万吨，新作159.8万吨，均符合分析师预估。

11月大豆期货 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳10.14-1/2美元。

12月豆粕合约 收跌1.2美元，报每短吨331.2美元。12月豆油合约 涨0.17美分，报34.61美分。

今日CBOT大豆预估成交量为173,170口，豆粕为85,186口，豆油为96,857口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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