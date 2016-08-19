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市场报道 | 2016年 8月 20日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因天气状况支撑产量前景

路透芝加哥8月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑，交易商称，因天气预报显示，对美国中西部正在成熟的作物生长的最后阶段不构成什么威胁。

天气前景提升了对今秋产量创纪录的预期。

出口需求良好限制了跌幅，期价收盘远高于日低。

CBOT－11月合约 在10日移动均线切入位寻获技术支撑。

豆粕和豆油期货也下滑，但豆油期货跌幅很小，因在期价逼近周四触及的低点时买家进场。

11月大豆期货 收跌10美分，报每蒲式耳10.04-1/2美元。

12月豆粕合约 收跌5.7美元，报每短吨325.5美元。12月豆油合约 跌0.05美分，报34.56美分。

本周大豆期货 升2.3%，豆粕期货跌0.7%。豆油期货大涨6.3%，周线升幅为八个半月最大。

今日CBOT大豆预估成交量为128,058口，豆粕为69,076口，豆油为96,154口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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