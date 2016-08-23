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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国作物生长状况良好

路透芝加哥8月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，盘中在区间内交投，交易商称，大豆期货受美国作物生长优良率数据强劲，以及预报称天气状况作物生长有利打压。

指标11月大豆期货 结算价跌2-1/4美分，报每蒲式耳10.13-1/2美元，但困在昨日交投区间内。

美国农业部周一晚公布，上周美国大豆作物优良率为72%，同之前一周持平，为历史高位。

近期出口需求强劲及豆油期货盘初上涨支撑了大豆市场。

豆粕期货跟随大豆期货下滑，受豆油/豆粕套利交易打压。

12月豆粕合约 收低2.3美元，报每短吨328.5美元。12月豆油合约 微升0.01美分，报34.32美分。

今日CBOT大豆预估成交量为107,051口，豆粕为77,871口，豆油为101,853口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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