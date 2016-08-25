版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 26日 星期五 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货重挫3%，因美国产量前景和技术卖盘

路透芝加哥8月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌3%，至接近两周低位，交易员称，因中西部作物地带巡查结果支撑美国产量预估，压制市场跌穿关键支撑位。

周三稍晚发布的为期四天的Pro Farmer中西部作物种植带年度巡查结果显示，伊利诺伊州和爱荷华州西部地区大豆豆荚数目高于均值，这两个州是美国最大的大豆产区。

指标11月大豆合约 收跌29-3/4美分，报每蒲式耳9.75-1/2美元，盘中跌至8月12日以来最低的9.74-3/4美元。

在11月合约跌穿位于9.96美元的20日移动均线切入位后，技术性卖盘加剧。

市场没有理会强劲的出口销售报告。美国农业部报告称，上周出口销售美国大豆逾200万吨，高于预估。

CBOT豆粕期货下跌，交投最活跃的12月合约 跌穿每短吨321美元附近的技术支撑位，收盘下跌8.1美元，报318.80美元，为4月以来最低收盘价位。

CBOT豆油合约 跟随市场下跌走势也收跌，但在豆油/豆粕价差交易中跑赢，马来西亚棕榈油的下跌 增加了压力。

12月豆油合约 下滑0.67美分，报33.32美分。

今日CBOT大豆预估成交量为202,923口，豆粕为100,626口，豆油为138,093口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐