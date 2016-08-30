芝加哥期市：CBOT大豆触及四周低位，因美国作物评级强劲

路透芝加哥8月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，指标11月合约 触及四周低位，因美国作物评级强劲，增强了将取得纪录高产的前景，交易商说。
CBOT-11月大豆合约 收跌13-1/2美分，报每蒲式耳9.50-3/4美元，盘中跌至8月2日以来最低的9.46-1/2美元。
在合约跌穿位于9.65-1/2美元附近的200日移动均线切入位后技术性卖盘入场。
在作物生长季接近最后阶段，美国中西部地区良好的作物天气也带来了额外压力。
美国农业部周一稍晚发布，73%的美国大豆作物评级为优良，高于前周的72%，为1986年来同期最高。
美国农业部称，民间出口商售出12.6万吨美国大豆到未知的目的地，在2016/17年交付。
CBOT－12月豆粕期货 连续第六日下跌，触及4月以来最低。
12月豆油期货 触及两周来最低。
12月豆粕合约 收低6.4美元，报每短吨308.7美元。
12月豆油合约 收跌0.08美分，报33.14美分。
今日CBOT大豆预估成交量为148,902口，豆粕为140,605口，豆油为99,709口。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)